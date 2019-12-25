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Петербуржца будут судить за установку скрытой камеры на работе
Сегодня, 14:50
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Петербуржца будут судить за установку скрытой камеры на работе

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Ему вменяют ч. 1 ст. 137, ч. 1 ст. 138.1 УК РФ.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 137, ч. 1 ст. 138.1 УК РФ. 

Как рассказали в надзорном ведомстве 7 октября, фигурант купил через интернет техническое устройство, которое предназначено для скрытого визуального наблюдения. Скрытую камеру мужчина установил внутри потолочной конструкции в помещении бизнес-центра, где он работает.

По словам обвиняемого, таким образом ему захотелось узнать, кто курит в неположенном месте. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: петербуржца оштрафовали на 3 тыс. рублей за оскорбление работника метро. Инцидент произошел на станции "Василеостровская".

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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