Петербуржца будут судить за установку скрытой камеры на работе

Ему вменяют ч. 1 ст. 137, ч. 1 ст. 138.1 УК РФ.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 137, ч. 1 ст. 138.1 УК РФ.

Как рассказали в надзорном ведомстве 7 октября, фигурант купил через интернет техническое устройство, которое предназначено для скрытого визуального наблюдения. Скрытую камеру мужчина установил внутри потолочной конструкции в помещении бизнес-центра, где он работает.

По словам обвиняемого, таким образом ему захотелось узнать, кто курит в неположенном месте. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV