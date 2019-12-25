В Госдуме резко ответили на заявление посольства США о "чуме" в России

По словам депутата, в самих США люди рискуют заразиться не только чумой.

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко высказался в адрес американского посольства, которое рекомендовало гражданам США покинуть Россию из‑за сообщений о распространении чумы в Иркутской области. Парламентарий призвал дипломатов воздержаться от подобных заявлений, сообщила "Газета.ru".

Милонов напомнил, что в Соединенных Штатах ситуация с санитарной обстановкой вызывает серьёзные опасения. По его словам, попадая на улицы Нью‑Йорка, Лос‑Анджелеса или Сан‑Франциско, любой человек рискует столкнуться не только с угрозой чумы, тифом или бытовым сифилисом. Всё это, депутат назвал, "следствием царящей там антисанитарии".

Кроме того, Милонов считает, что американское правительство в прошлом целенаправленно способствовало распространению вирусов и болезней в ряде стран, в частности, во Вьетнаме и Корее, с целью нанесения ущерба этим территориям. В связи с этим, по мнению парламентария, США не стоит выступать с подобными предостережениями.

Ранее посольство США призвало американцев покинуть Россию из-за угрозы чумы.

Фото: Telegram / Виталий Милонов