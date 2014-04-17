Петербургские приставы депортировали из РФ свыше 4,5 тыс. мигрантов с начала года

Высылаемые иностранные граждане нарушили правила нахождения на территории РФ и понесли административную ответственность.

Пресс-служба ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу информировала, что с начала текущего года в аэропорт "Пулково" для последующей отправки за границу доставлено 4548 иностранцев, из которых около 3,6 тысяч человек покинули страну по решению правоохранительных органов.

Основной поток насильственно выдворяемых мигрантов представлен гражданами Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. В сравнении с предыдущим годом, к августу 2024 года домой вернулись 4486 нелегалов, общее число за прошлый год превысило 8 тыс. человек.

Высылаемые иностранные граждане нарушили правила нахождения на территории РФ и понесли административную ответственность. После вынесения судебного решения они лишились права посещать Россию сроком на пять лет.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу