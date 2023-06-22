  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Футбольная команда "Динамо-Спб" одержала победу в матче с "Чертаново"
Сегодня, 9:46
215
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Футбольная команда "Динамо-Спб" одержала победу в матче с "Чертаново"

0 0

Команда "Динамо" получила три очка за этот матч.

Поединок между московским "Чертаново" и петербургским "Динамо" прошёл, как говорят в таких случаях, от ножа. Несмотря на обилие классных атак, футболисты до последнего не могли открыть счет. Лишь на 89-й минуте встречи Виталий Хабаров сумел неотразимо пробить по воротам Марка Переверзева, принеся победу своей команде.

Команда "Динамо" набрала три очка и вернулась на первое место в турнирной таблице LEON-Второй лиги Б.

Следующий поединок бело-голубые проведут в субботу, 30 мая, на стадионе "Кировец" в 17:00. Соперником станет красноярский "Енисей-2".

Фото: пресс-служба ФК "Чертаново"

Теги: динамо-спб, чертаново
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии