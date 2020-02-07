Выгорело помещение на седьмом этаже жилого дома.

При пожаре на юге Москвы пострадали три человека. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы региональной прокуратуры. Специалисты объяснили, что возгорание зафиксировано в многоэтажном жилом доме, расположенном в районе Чертаново Центральное. В экстренном столичном ведомстве уточнили, что воспламенение произошло в одной из квартир на седьмой этапе здания. Повреждены около 30 квадратных метров территории.

В квартире жилого дома на улица Красного Маяка произошел пожар. По предварительной информации, пострадало три человека, им оказывается необходимая медицинская помощь. пресс-служба прокуратуры Москвы

В ГУ МЧС добавили, что в 16:53 вечера 13 сентября пламя было потушено, а полностью огонь спасатели смогли ликвидировать в 17:01. Сотрудники ведомства помогли выбраться из дома шести жителям. Далее все спасенные были направлены к медикам для оказания помощи.

В квартирном пожаре на улице Кропоткина пострадала женщина.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы

