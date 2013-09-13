В квартирном пожаре на улице Кропоткина пострадала женщина

К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

Ранним утром 13 сентября в Петроградском районе произошел квартирный пожар, в котором пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

В 03:37 поступило сообщение о пожаре на улица Кропоткина, дом 11. В трехкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 3 квадратных метра. В 04:10 пожар был ликвидирован. В результате пожара пострадала женщина, госпитализирована в лечебное учреждение.

К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

Ранее еще одну женщину госпитализировали после пожара в квартире на Латышских стрелков.

Фото: Piter.tv