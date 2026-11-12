СК возбудил дело о халатности после жестокого убийства девушки у кризисного центра в Петербурге

Погибшая неоднократно обращалась в полицию из-за угроз бывшего сожителя.

Уголовное дело о халатности возбудили в Санкт-Петербурге после убийства девушки на крыльце кризисного центра на улице Вавиловых. Следователи проверят действия правоохранителей, которые ранее получали заявления погибшей об угрозах со стороны экс-возлюбленного, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В одном из сюжетов на федеральном телеканале при обсуждении обстоятельств преступления отмечалось бездействие правоохранительных органов на многократные заявления потерпевшей, которая сообщала, что боится бывшего сожителя.

По факту возможной халатности возбудили отдельное уголовное дело. Также проводится служебная проверка. Руководитель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования обоих дел.

Трагические события произошли в Калининском районе 12 ноября. Мужчина подкараулил девушку у входа в кризисный центр и напал на нее с ножом. Преступник нанес бывшей сожительнице не менее восьми ударов ножом. В тот же день она умерла в больнице. Уроженку Дагестана теперь грозит пожизненный срок, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Фото: Telegram / Следком Ленинградской области