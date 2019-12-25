Петербург примерит статус "столицы мира" в сентябре 2027 года

Город давно зарекомендовал себя как надежная площадка для крупных международных мероприятий.

Пятый Евразийский женский форум пройдет в Санкт-Петербурге с 22 по 24 сентября 2027 года. На это время город получит особый статус — неофициальной женской столицы мира, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщил ТАСС.

В своем выступлении Матвиенко отметила, что в дни форума Северная столица станет "неофициальной женской столицей мира". Город давно зарекомендовал себя как надёжная площадка для крупных международных мероприятий.

По словам спикера Совфеда, команда под руководством губернатора Александра Беглова неизменно демонстрирует высочайший уровень организации — и в этот раз, как и всегда, "покажет высший класс". Отдельно Матвиенко также отметила отлаженность механизмов проведения форумов в Петербурге.

Евразийский женский форум традиционно соберет представительниц политических, деловых и научных кругов из разных стран для обсуждения разных насущных вопросов. В центре внимания будут — расширение возможностей женщин, развитие гуманитарного сотрудничества и укрепление международных связей.

Ранее мы сообщали, что в женском форуме в Петербурге участвовали представительницы 126 стран.

Фото: Piter.TV