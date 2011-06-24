В женском форуме в Петербурге участвуют представительницы 126 стран

По словам губернатора Северной столицы, более 75% государственных служащих в городском правительстве – женщины.

В Петербурге открылся IV Евразийский женский форум. В нем принимают участие представительницы 126 стран, сообщили 18 сентября в пресс-службе Смольного.

Участницы представляют органы законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления, национальные деловые круги и глобальные корпорации, научное сообщество и общественные союзы, авторитетные международные организации и женское движение.

Женщины должны быть в авангарде построения более справедливого и равноправного многополярного миропорядка. Этот процесс набирает обороты, он неизбежен, его не остановить. Наш большой открытый женский диалог призван стать важной частью изменения к лучшему, способствуя гуманизации международной политики, решению самых острых социальных и гуманитарных проблем. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ

По словам губернатора Северной столицы, более 75% государственных служащих в городском правительстве – женщины. В петербургской науке они составляют почти 40% исследователей. В области медицины этот показатель еще выше – 52%, а в гуманитарных науках – 63%.

Евразийский женский форум – это международная площадка для диалога женщин-лидеров со всех континентов. В его рамках обсуждается роль женщин в современном обществе и вырабатываются решения по актуальным вопросам сотрудничества.

Работа IV форума продлится до 20 сентября.

Фото: пресс-служба Смольного