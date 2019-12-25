В Петербурге завершился IV Евразийский женский форум

За три дня в событии приняли участие представители 126-ти стран.

Подошел к концу финальный день IV Евразийского женского форума, который проводился в Санкт-Петербурге. За прошедшие трое суток в рамках форума состоялось более сотни мероприятий, а самое событие было отмечено участием около 1500 человек из 126-ти стран мира, – сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Валентина Матвиенко, Председатель Совета Федерации, отметила в своей речи, что женщины обладают уникальными знаниями, опытом, энергией, а главное – стремлением налаживать жизнь людей из разных стран и континентов лучше. Это, на взгляд спикера форума, есть необходимое, что поможет добиться успехов во всех начинаниях.

Ранее мы рассказывали, как в рамках форума Валентина Матвиенко прокомментировала возможность запрета культуры "чайлдфри" на законодательном уровне.

Фото: Telegram / Совет Федерации