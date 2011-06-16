В Петербурге стартовал VI Форум передовых цифровых и производственных технологий

Ключевой темой события станет национальная повестка в технологической сфере.

Накануне в Петербургском политехническом университете Петра Великого был открыт VI Международный форум "Передовые цифровые и производственные технологии". В нем принимают участие специалисты из регионов страны, Индии, Ирана и других государств, – об этом сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на вице-губернатора города.

В качестве главной темы форума заявлено развитие и применение передовых цифровых и производственных технологий как основы технологического лидерства страны. Исходя из этого была составлена программа, львиная доля мероприятий в которой посвящена актуальным вопросам национальной технологической повестки.

Так, эксперты и специалисты-участники события намерены за два дня обсудить особенности производства беспилотных средств в России, потенциал отечественного инженерного программного обеспечения, а также новации в сфере "сквозного бесшовного образования" для инженеров.

Центральным мероприятием первого дня форума стала пленарная сессия, на которой представители государственных структур, университетов и промышленных предприятий в шестой раз открыли "Передовые цифровые и производственные технологии".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге успешно состоялся XVII Партнериат малого и среднего бизнеса.

Фото: архив Международного форума "Передовые цифровые и производственные технологии"