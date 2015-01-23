В Петербурге начался XXII Форум стратегов

Он собрал более 1000 участников из 70-ти регионов страны и дружественных государств.

В Северной столице стартовал XXII Общероссийский Форум стратегов. По информации пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга, в этом году в событии принимают участие более 1000 человек из 70-ти регионов страны, Китая и Беларуси.

В основе любой стратегии – человек, его потребности и чаяния. От того, насколько наши планы отвечают запросам и ценностям людей, зависит будущее каждого района, города, региона, будущее России. Мы готовы к диалогу на равных со всем миром, если мир уважает нашу суверенность. Несмотря на внешнее давление и непростую международную ситуацию, мы намечаем долгосрочные планы. Для их достижения у нас есть политическая воля, ресурсы и возможности. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Старт форуму положила сессия "Стратегии в головах или искусство думать о людях и строить будущее", где, в частности, выступили заместитель Председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова, заместитель министра экономического развития РФ Денис Тюпышев, заместитель Президента РАН Владимир Иванов и другие эксперты. Во время сессии они обсудили, какую роль играют гуманистические принципы во время стратегического планирования, а также ценности, необходимые для стратегии экономического развития.

XXII Всероссийский Форум Стратегов продлится до 12-го октября. На второй день его работы намечено пленарное заседание "Территориальная повестка 2030. Новая архитектура стратегии пространственного развития", а также ряд других мероприятий, с подробным содержанием которых можно ознакомиться на сайте организаторов события.

Ранее мы сообщали, что в петербургском Экспофоруме состоялся XIII Газовый форум.

Фото: forum-strategov.ru