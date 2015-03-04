Председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга рассказал о XXIII Общероссийском форуме стратегов

Особое внимание уделяется роли цифрового управления и международного сотрудничества, особенно учитывая активную интеграцию Петербурга с китайскими и белорусскими партнерами.

В Петербурге открылся XXIII Общероссийский форум стратегов, который вновь собрал экспертов и чиновников для обсуждения вопросов стратегического планирования и формирования устойчивых траекторий развития регионов и городов нашей страны. Председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Алексей Зырянов обозначил "Петербургскому дневнику" ключевую тему форума — "Стратегии реальных результатов: государство, общество и бизнес".

Особое внимание уделяется роли цифрового управления и международного сотрудничества, особенно учитывая активную интеграцию Петербурга с китайскими и белорусскими партнерами. Участники форума обсудят создание судостроительного кластера и развитие инфраструктуры морского сектора экономики.

Один из важных аспектов форума — обсуждение актуальности Стратегии-2035, которая была разработана без привлечения зарубежных консалтинговых фирм и базируется на опыте отечественных экспертов и сообществ. Новые приоритеты включают достижение технологического лидерства и обеспечение доступности социальных инфраструктурных объектов для населения.

Форум продлится два дня и завершится выработкой рекомендаций по развитию взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества в условиях современного многополярного мира.

Фото: Дмитрий Фуфаев