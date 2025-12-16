Климатологи предупредили о возможном крупнейшем Эль-Ниньо с 1950 года

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США прогнозирует 63-процентную вероятность того, что явление войдёт в число самых интенсивных за всю историю наблюдений. Это может усугубить глобальное потепление.

Метеоявление Эль-Ниньо, возникшее в потеплевшем Тихом океане, может обрушиться на Землю с небывалой силой. Об этом сообщает The Guardian. По словам метеорологов, естественный климатический цикл способен усугубить глобальное потепление, уже вызванное загрязнением, и привести к экстремальным погодным явлениям по всему миру.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) подтвердило наличие Эль-Ниньо и прогнозирует 63-процентную вероятность того, что явление в конце осени и начале зимы станет настолько интенсивным, что войдёт в число крупнейших за всю историю наблюдений, начиная с 1950 года.

Климатологи отмечают, что тёплые воды Эль-Ниньо могут быстро ухудшить ситуацию в Тихом океане. Климатолог из Университета Кларка Эбби Фрейзер пояснила, что большое количество дополнительного тепла на поверхности приводит к множеству экстремальных явлений во многих точках земного шара.

Фото: Piter.tv (сгенерировано с помощью Recraft AI)