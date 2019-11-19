Организаторы концертов Канье Уэста опровергли слухи о замене рэпера

Пункт о замене артиста в договоре оказался стандартным для сборных концертов.

Организаторы предстоящих концертов Канье Уэста в Петербурге публично заявили, что слухи о возможной замене рэпера не соответствуют действительности. В российском агентстве SAY Agency подчеркнули, что Уэст является главным артистом шоу, поэтому его замена невозможна.

Поводом для беспокойства фанатов стал пункт в договоре оферты, который позволял заменить исполнителя без возврата средств за билеты. Скриншот этого условия разлетелся по соцсетям и вызвал волну обсуждений. В агентстве пояснили, что речь идёт о стандартном договоре для массовых мероприятий, а пункт о замене относится только к сборным концертам с несколькими участниками. Сейчас эту формулировку уже убрали из документа.

Также организаторы успокоили покупателей: все билеты, приобретённые через официальный сайт, действительны. PDF-файлы могут приходить с задержкой из-за огромного количества заказов, но каждый покупатель получит свой билет на почту.

Концерты YE пройдут на "Газпром Арене" 10 и 11 октября. Это первый визит Канье Уэста в Россию с полноценными выступлениями. Организаторы отметили, что готовились к событию долго и рады, что столь масштабное шоу состоится именно в России. Билеты по-прежнему доступны на официальном сайте.

Фото: Piter.TV