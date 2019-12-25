Тренер "Шанхая" поддержал идею ответного матча с "Зенитом" в Петербурге

Владan Милоевич назвал хорошей идеей проведение товарищеской встречи летом 2027 года.

Главный тренер китайского клуба "Шанхай Шэньхуа" Владан Милоевич положительно оценил возможное проведение ответного товарищеского матча с петербургским "Зенитом" в Санкт-Петербурге. Об этом сербский специалист заявил на пресс-конференции.

Команды встретились в Китае 27 сентября. Основное время завершилось в пользу "Зенита" по итогам серии пенальти. После игры Милоевич назвал возможный ответный матч в Петербурге хорошей идеей и отметил, что дальнейшие решения будут зависеть от развития ситуации.

Накануне встречи главный тренер "Зенита" Сергей Семак также высказался о возможном визите китайской команды. Он заявил, что был бы рад принять "Шанхай Шэньхуа" в Санкт-Петербурге летом 2027 года.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".

Фото: Piter.TV