Семак назвал спорными решения судьи в матче "Зенита" с "Локомотивом"

Тренер "Зенита" Семак высказался о спорных решениях арбитра в игре с "Локомотивом".

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над московским "Локомотивом" со счетом 2:1 высказался о работе арбитра в матче 8-го тура РПЛ. Наставник петербургской команды обратил внимание на несколько эпизодов, которые, по его мнению, вызвали вопросы.

В частности, Семак отметил возможный пенальти в начале встречи, ситуацию перед голом "Зенита", а также желтую карточку, показанную Нуралы Алипу. При этом тренер подчеркнул, что окончательную оценку действиям судьи должны дать соответствующие профильные комиссии.

После 8 туров "Зенит" набрал 15 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" находится на 13-й позиции, имея в активе 6 очков.

Ранее полузащитник "Зенита" Кондаков заявил, что в клубе всем дают шансы.

Фото: fc-zenit.ru (Анна Мейер)