Полузащитник "Зенита" Кондаков заявил, что в клубе всем дают шансы

Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Даниил Кондаков высказался о стереотипе, что в стане сине-бело-голубых сложно закрепиться воспитанникам. Об этом он заявил в интервью порталу "Чемпионат".

По словам 18-летнего игрока, в основе "Зенита" трудно закрепиться. Он подчеркнул, что многое будет зависеть от самого футболиста и уровня, который он показывает на поле. Кондаков считает, что нужно воспользоваться тем шансом, который дают тренеры.

Сложился стереотип, что в "Зените" невозможно закрепиться. Но это не так! Всем дают шансы, и конкуренция сумасшедшая. А если посмотреть на количество наших воспитанников в РПЛ, думаю, это реальный показатель. Даниил Кондаков, полузащитник "Зенита"

Напомним, Даниил Кондаков является воспитанником "Зенита". В нынешнем сезоне полузащитник провел за сине-бело-голубых 12 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи.

