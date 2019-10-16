  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полузащитник "Зенита" Кондаков заявил, что в клубе всем дают шансы
Сегодня, 10:58
93
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Футболист провел 12 матчей за клуб в нынешнем сезоне.

Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Даниил Кондаков высказался о стереотипе, что в стане сине-бело-голубых сложно закрепиться воспитанникам. Об этом он заявил в интервью порталу "Чемпионат".

По словам 18-летнего игрока, в основе "Зенита" трудно закрепиться. Он подчеркнул, что многое будет зависеть от самого футболиста и уровня, который он показывает на поле. Кондаков считает, что нужно воспользоваться тем шансом, который дают тренеры.

Сложился стереотип, что в "Зените" невозможно закрепиться. Но это не так! Всем дают шансы, и конкуренция сумасшедшая. А если посмотреть на количество наших воспитанников в РПЛ, думаю, это реальный показатель.

Даниил Кондаков, полузащитник "Зенита"

Напомним, Даниил Кондаков является воспитанником "Зенита". В нынешнем сезоне полузащитник провел за сине-бело-голубых 12 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи.

Фото: fc-zenit.ru (Анна Мейер)

Теги: даниил кондаков, российская премьер-лига, фк зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии