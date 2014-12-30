Двух женщин госпитализировали после квартирного пожара в Шушарах

В Пушкинском районе днем 20 мая произошел пожар с пострадавшими. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании на Школьной улице, 34, в Шушарах поступило спасателям в 12:51. В трехкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров полыхала обстановка на 20 квадратных метрах. Потушили огонь к 14:18.

В результате травмы получили две женщины, их госпитализировали в больницу. К ликвидации пожара привлекали 14 человек личного состава и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

