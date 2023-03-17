В Эрмитаже открылась выставка "Екатерина I" к 300-летию правления императрицы

Экспозиция включает более 450 экспонатов, многие из которых демонстрируются впервые.

В Государственном Эрмитаже начала работу масштабная выставка "Екатерина I", приуроченная к 300-летию восшествия на престол первой российской императрицы. Как сообщает spb.aif.ru, проект разместился в Николаевском зале и охватывает всю судьбу Екатерины – от юности в Лифляндии до коронации и правления после смерти Петра I.

Экспозиция включает более 450 экспонатов, многие из которых демонстрируются впервые. Посетители увидят портреты, гравюры, костюмы, ювелирные украшения, ордена, предметы быта и исторические документы эпохи Петра Великого. Отдельный акцент сделан на истории знакомства Марты Скавронской с Петром I. Будущая императрица, уроженка Лифляндии, оказалась в окружении царя после взятия Мариенбурга, приняла православие и стала Екатериной Алексеевной.

Значительное место занимает эпизод Прутского похода 1711 года, когда, по легенде, Екатерина пожертвовала своими драгоценностями для спасения русской армии. После этого её влияние при дворе резко возросло. Центральным экспонатом стала Большая коронационная карета, изготовленная в Париже для церемонии 1724 года. Этот редкий экипаж впервые за 20 лет покинул фондохранилище Эрмитажа.

Выставка также освещает период самостоятельного правления Екатерины I. Несмотря на краткость её пребывания у власти, императрица продолжила многие начинания Петра, поддержав науку, дипломатию и реформы. По словам генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, экспозиция посвящена сложной и значимой исторической личности, сыгравшей важную роль в судьбе России начала XVIII века.

Ранее Пиотровский назвал "вооружённым вандализмом" инцидент с посетителем Эрмитажа на императорском троне.

Фото: пресс-служба Государственного Эрмитажа