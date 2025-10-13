Новая экотропа появится в Юнтоловском заказнике

В Петербурге запустили онлайн-опрос, чтобы определить, какой будет новая экологическая тропа в Юнтоловском заказнике Приморского района. Об этом пишет 20 мая телеканал "Санкт-Петербург".

Экомаршрут готовит городской комитет по природопользованию. Тропа должна снизить нагрузку на природу и сделать прогулки для местных жителей удобнее. Каким именно станет маршрут, помогут решить сами будущие посетители.

На территории заказника растут сосновые и березовые леса, также есть болота и Лахтинский разлив. Там обитают свыше 90 видов птиц.

