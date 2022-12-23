В Петербурге появится новый заказник "Тарховский" площадью 189 гектаров

Губернатор поддержал создание заказника на побережье Финского залива в Петербурге.

На рабочем совещании с членами правительства Санкт-Петербурга губернатор Александр Беглов одобрил создание нового заказника "Тарховский". Об этом 13 октября сообщила пресс-служба Смольного.

Новая особо охраняемая природная территория площадью 189 гектаров будет расположена на побережье Финского залива. По данным Комитета по природопользованию, на этой территории обитает около 60 редких видов животных и растений, включённых в Красную книгу города. Беглов отметил, что на участке расположены места гнездования птиц и произрастают редкие виды флоры. Он подчеркнул, что создание заказника и экологических маршрутов позволит сохранить уникальный природный комплекс и обеспечить безопасный доступ для горожан.

Сейчас эту территорию активно посещают жители Сестрорецка, ежегодно здесь отдыхают более 45 тыс. человек. Для снижения нагрузки на экосистему власти планируют оборудовать экологические тропы и площадки для наблюдения за природой. Проект "Тарховский" станет восемнадцатой особо охраняемой природной территорией Петербурга. До 2030 года город планирует создать ещё три таких объекта и более 20 экомаршрутов.

Ранее мы рассказывали о том, что завершено благоустройство территории у Балтийского вокзала.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)