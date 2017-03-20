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В заказнике "Кивипарк" задержаны нарушители правил проезда и стоянки

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Был объявлен план "Перехват".

В государственном природном заказнике "Кивипарк" в Выборгском районе в результате плана "Перехват" Госэконадзором Ленобласти были задержаны нарушители правил проезда и стоянки.

В заказниках запрещена любая деятельность, приводящая к уничтожению природных ресурсов, а также движение и стоянка ТС вне дорог и оборудованных парковочных мест.

Эконадзор продолжает рейды по пресечению нарушений в особо охраняемых природных зонах.

Фото и видео: Telegram / Эконадзор Ленобласти

Теги: заказник, парковка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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