В заказнике "Кивипарк" задержаны нарушители правил проезда и стоянки

Был объявлен план "Перехват".

В государственном природном заказнике "Кивипарк" в Выборгском районе в результате плана "Перехват" Госэконадзором Ленобласти были задержаны нарушители правил проезда и стоянки.

В заказниках запрещена любая деятельность, приводящая к уничтожению природных ресурсов, а также движение и стоянка ТС вне дорог и оборудованных парковочных мест.

Эконадзор продолжает рейды по пресечению нарушений в особо охраняемых природных зонах.

Фото и видео: Telegram / Эконадзор Ленобласти