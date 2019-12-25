  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура разобралась с "захватом" парковочного места на улице Тамбасова
Сегодня, 12:09
180
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура разобралась с "захватом" парковочного места на улице Тамбасова

0 0

Управляющая компания не стала разбираться в конфликте.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства по обращению местной жительницы. По словам женщины, сосед самовольно "захватил" ее парковочное место на подземной стоянке жилого дома на улице Тамбасова, повесив цепи с замком. Управляющая компания не стала разбираться в конфликте. 

Как рассказали в надзорном ведомстве 19 октября, по фактам выявленных нарушений и бездействия УК прокурор внес представление в адрес руководства ООО "Сервисная служба". В результате мужчина освободил машино-место. 

Ранее на Piter.TV: после вмешательства прокуратуры Петербурга участник СВО смог пользоваться своей банковской картой. 

Фото: Piter.TV 

Теги: парковка, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии