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После вмешательства прокуратуры Петербурга участник СВО смог пользоваться своей банковской картой
Сегодня, 9:37
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После вмешательства прокуратуры Петербурга участник СВО смог пользоваться своей банковской картой

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По словам военнослужащего, он находится на реабилитации в медицинском учреждении, а семья осталась без денег.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку по обращению участника спецоперации. В июле банк приостановил перевод средств и ограничил его в совершении дальнейших операций по карте, сообщили 19 октября в надзорном ведомстве. 

Мужчина несколько раз звонил в кредитную организацию, чтобы подтвердить законность операции. По словам военнослужащего, он находится на реабилитации в медицинском учреждении, а семья осталась без денег. Самостоятельные попытки решить вопрос не принесли результата. 

Прокуратура прослушала все записи телефонных переговоров между представителями банка и клиентом. Было внесено представление в адрес компании, которое рассмотрели и удовлетворили. Теперь петербуржец может дальше пользоваться своей картой без проблем. 

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре Петербурга сотруднику ООО вернули почти 200 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: банк, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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