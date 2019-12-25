После вмешательства прокуратуры Петербурга участник СВО смог пользоваться своей банковской картой

По словам военнослужащего, он находится на реабилитации в медицинском учреждении, а семья осталась без денег.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку по обращению участника спецоперации. В июле банк приостановил перевод средств и ограничил его в совершении дальнейших операций по карте, сообщили 19 октября в надзорном ведомстве.

Мужчина несколько раз звонил в кредитную организацию, чтобы подтвердить законность операции. По словам военнослужащего, он находится на реабилитации в медицинском учреждении, а семья осталась без денег. Самостоятельные попытки решить вопрос не принесли результата.

Прокуратура прослушала все записи телефонных переговоров между представителями банка и клиентом. Было внесено представление в адрес компании, которое рассмотрели и удовлетворили. Теперь петербуржец может дальше пользоваться своей картой без проблем.

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре Петербурга сотруднику ООО вернули почти 200 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV