Благодаря прокуратуре Петербурга сотруднику ООО вернули почти 200 тыс. рублей

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. Об этом надзорное ведомство сообщило 16 октября.
Было установлено, что сотруднику общества с ограниченной ответственностью при увольнении выплатили заработную плану не в полном объеме. Размер задолженности составил 198 тыс. рублей.
Прокуратура внесла представление генеральному директору организации, его рассмотрели и удовлетворили. Потерпевший получил все заработанные денежные средства.
Ранее мы рассказывали о том, что водитель Daewoo Nexia, сбивший девочку в Горелово, выплатит ее семье 350 тыс. рублей. После ДТП ребенку диагностировали перелом костей правого колена.
Фото: Piter.TV
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