Благодаря прокуратуре Петербурга сотруднику ООО вернули почти 200 тыс. рублей

Прокуратура внесла представление генеральному директору организации, его рассмотрели и удовлетворили.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. Об этом надзорное ведомство сообщило 16 октября.

Было установлено, что сотруднику общества с ограниченной ответственностью при увольнении выплатили заработную плану не в полном объеме. Размер задолженности составил 198 тыс. рублей.

Прокуратура внесла представление генеральному директору организации, его рассмотрели и удовлетворили. Потерпевший получил все заработанные денежные средства.

Ранее мы рассказывали о том, что водитель Daewoo Nexia, сбивший девочку в Горелово, выплатит ее семье 350 тыс. рублей. После ДТП ребенку диагностировали перелом костей правого колена.

Фото: Piter.TV