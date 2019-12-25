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Благодаря прокуратуре Петербурга сотруднику ООО вернули почти 200 тыс. рублей
Сегодня, 12:19
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Благодаря прокуратуре Петербурга сотруднику ООО вернули почти 200 тыс. рублей

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Прокуратура внесла представление генеральному директору организации, его рассмотрели и удовлетворили.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. Об этом надзорное ведомство сообщило 16 октября. 

Было установлено, что сотруднику общества с ограниченной ответственностью при увольнении выплатили заработную плану не в полном объеме. Размер задолженности составил 198 тыс. рублей. 

Прокуратура внесла представление генеральному директору организации, его рассмотрели и удовлетворили. Потерпевший получил все заработанные денежные средства. 

Ранее мы рассказывали о том, что водитель Daewoo Nexia, сбивший девочку в Горелово, выплатит ее семье 350 тыс. рублей. После ДТП ребенку диагностировали перелом костей правого колена.

Фото: Piter.TV 

Теги: зарплата, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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