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Водитель Daewoo Nexia, сбивший девочку в Горелово, выплатит ее семье 350 тыс. рублей
Сегодня, 10:40
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Водитель Daewoo Nexia, сбивший девочку в Горелово, выплатит ее семье 350 тыс. рублей

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После ДТП ребенку диагностировали перелом костей правого колена.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку по обращению матери 13-летней девочки, которая пострадала в аварии на территории Горелово. Как рассказали 16 октября в надзорном ведомстве, в феврале водитель Daewoo Nexia сбил ребенка в зоне пешеходного перехода. В результате в больнице ей диагностировали перелом костей правого колена. 

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с автомобилиста компенсации морального вреда. Требования удовлетворили, семья потерпевшей получит 350 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: семья ребенка, пострадавшего на площадке в Калининском районе, получит 100 тыс. рублей компенсации. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, прокуратура
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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