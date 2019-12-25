Водитель Daewoo Nexia, сбивший девочку в Горелово, выплатит ее семье 350 тыс. рублей

После ДТП ребенку диагностировали перелом костей правого колена.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку по обращению матери 13-летней девочки, которая пострадала в аварии на территории Горелово. Как рассказали 16 октября в надзорном ведомстве, в феврале водитель Daewoo Nexia сбил ребенка в зоне пешеходного перехода. В результате в больнице ей диагностировали перелом костей правого колена.

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с автомобилиста компенсации морального вреда. Требования удовлетворили, семья потерпевшей получит 350 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: семья ребенка, пострадавшего на площадке в Калининском районе, получит 100 тыс. рублей компенсации.

Фото: Piter.TV