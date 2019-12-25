Семья ребенка, пострадавшего на площадке в Калининском районе, получит 100 тыс. рублей компенсации

Девочке диагностировали ушибленную рану правой голени.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению матери ребенка. В мае прошлого года девочка гуляла на детской площадке на проспекте Культуры. Она не заметила провал в покрытии и провалилась в него ногами. В результате пострадавшая получила ушибленную рану правой голени, ей накладывали швы, рассказали 15 октября в надзорном ведомстве.

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с муниципального образования, которое содержит игровое оборудование на объекте. Требования удовлетворили, и семье выплатят 100 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: в работе предприятия в Красном Селе обнаружили нарушения в сфере экологии. Организация использует установки, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду.

Фото: Piter.TV