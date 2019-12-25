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В работе предприятия в Красном Селе обнаружили нарушения в сфере экологии
Сегодня, 12:33
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В работе предприятия в Красном Селе обнаружили нарушения в сфере экологии

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Организация использует установки, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду.

Прокуратура Петербурга провела проверку исполнения требований законодательства об охране окружающей среды. Одна из коммерческих организаций, которая расположена на улице Первого Мая в Красном Селе, осуществляет деятельность по производству пищевой продукции. На предприятии используют установки, оказывающие негативное воздействие на экологию. 

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства 15 октября, проверка показала, что компания не поставила данные установки на учет, а также не разработала и не выполнила программу производственного экологического контроля. Прокуратура внесла представление в адрес генерального директора фирмы, в настоящее время его рассматривают. 

Ранее на Piter.TV: прокуратура выявила нарушения при содержании дома Турыгина. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, экология
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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