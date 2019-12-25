В работе предприятия в Красном Селе обнаружили нарушения в сфере экологии

Организация использует установки, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду.

Прокуратура Петербурга провела проверку исполнения требований законодательства об охране окружающей среды. Одна из коммерческих организаций, которая расположена на улице Первого Мая в Красном Селе, осуществляет деятельность по производству пищевой продукции. На предприятии используют установки, оказывающие негативное воздействие на экологию.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства 15 октября, проверка показала, что компания не поставила данные установки на учет, а также не разработала и не выполнила программу производственного экологического контроля. Прокуратура внесла представление в адрес генерального директора фирмы, в настоящее время его рассматривают.

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Фото: Piter.TV