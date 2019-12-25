Поводом для иска стала соревновательная программа спортсмена.

Невский районный суд снова не поддержал требования истца, добивавшегося запрета на выступление фигуриста Петра Гуменника с программой "Парфюмер", а также выплаты одного рубля в качестве компенсации морального вреда, сообщила руководитель объединенной пресс‑службы городских судов Дарья Лебедева.

Жителю Петербуга отказали в удовлетворении претензий к Петру Гуменнику и АНО "Спортклуб фигурного катания Тамары Москвиной". Поводом для иска стала соревновательная программа спортсмена, в которой звучит музыка из кинофильма "Парфюмер".

Заявитель утверждал, что образ главного героя картины и сама постановка вызывают у него негативные эмоции и задевают личные чувства. В качестве дополнительного аргумента истец привёл слова самого Гуменника из интервью — фигурист упоминал, что ему интересны роли неоднозначных персонажей. По своему иску петребуржец просил взыскать со спортсмена 1 рубль.

Ранее мы сообщали, что петербургские фигуристы завоевали три медали на юниорском Гран-при России.

Фото: Piter.TV