Сотрудники петербургской Росгвардии в Московском районе оказали первую помощь постояльцу гостиницы, который травмировал ногу во время пьяного дебоша. Инцидент произошел ночью 24 ноября на улице Орджоникидзе.
Пострадавший устроил погром в апартаментах. Он бегал в нижнем белье по коридору, громко кричал и стучал в двери других номеров. Персонал отеля нажал кнопку тревожной сигнализации.
Мужчина имел серьезную резаную рану стопы, при этом у него наблюдались признаки острой кровопотери. Тогда на место вызвали врачей. До их приезда на порез наложили жгут и давящую повязку.
В результате дебошира госпитализировали в медицинское учреждение. По предварительным данным, молодой человек разбил посуду и наступил на один из осколков.
Ранее мы рассказывали о том, что пассажир ударил ногой в живот контролера в автобусе №176 в Петербурге и сбежал.
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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