Он бегал в нижнем белье по коридору, громко кричал и стучал в двери других номеров.

Сотрудники петербургской Росгвардии в Московском районе оказали первую помощь постояльцу гостиницы, который травмировал ногу во время пьяного дебоша. Инцидент произошел ночью 24 ноября на улице Орджоникидзе.

Пострадавший устроил погром в апартаментах. Он бегал в нижнем белье по коридору, громко кричал и стучал в двери других номеров. Персонал отеля нажал кнопку тревожной сигнализации.

Мужчина имел серьезную резаную рану стопы, при этом у него наблюдались признаки острой кровопотери. Тогда на место вызвали врачей. До их приезда на порез наложили жгут и давящую повязку.

В результате дебошира госпитализировали в медицинское учреждение. По предварительным данным, молодой человек разбил посуду и наступил на один из осколков.

Ранее мы рассказывали о том, что пассажир ударил ногой в живот контролера в автобусе №176 в Петербурге и сбежал.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти