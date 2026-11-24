Мужчина нанес удары кулаком в голову 45‑летней санитарке и 19‑летнему санитару.

Во Фрунзенском районе произошло нападение на сотрудников медучреждения. Нападавшим оказался мужчина, которого доставила скорая помощь, сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел ночью 22 ноября. Сотрудники отдела вневедомственной охраны совместно с полицейскими задержали 33‑летнего ранее судимого петербуржца. Перед этим мужчину в состоянии сильного опьянения привезли в больницу на на Будапештской улице в неадекватном состоянии. Пациент не мог передвигаться самостоятельно и санитары усадили его в специальное кресло, чтобы транспортировать в кабинет для осмотра.

В помещении мужчина внезапно проявил агрессию и напал на медперсонал. Он нанёс удары кулаком в голову 45‑летней санитарке и 19‑летнему санитару‑транспортировщику. Персонал больницы сразу воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии при содействии полицейских. Правонарушителя доставили в 5‑й отдел полиции. Выяснилось, что у мужчины есть судимость за незаконное хранение наркотических средств.

Оба пострадавших медработника получили серьезные травмы. У санитарки и санитара‑транспортировщика диагностировали закрытую черепно‑мозговую травму и сотрясение головного мозга. Сейчас по факту нападения проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что пациент больницы на Авангардной улице избил медсестру.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти