Пациент больницы на Авангардной улице избил медсестру

Её госпитализировали с травмами.

В больнице №15 Красносельского района произошло нападение на медицинского работника. Как сообщает 78.ru, пациент отделения реанимации утром накануне нанёс удары 24-летней медсестре. После инцидента девушку с травмами госпитализировали — врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематому.

По данным источника, состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести. Правоохранительные органы проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В последние годы участились случаи агрессии в отношении медработников — только за этот месяц это уже второй подобный инцидент в городских больницах.

Ранее Piter.TV сообщал, что погибшим в ДТП под Петербургом оказался учёный-испытатель вакцины "Спутник V".

Фото: Piter.TV