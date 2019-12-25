Пожилая женщина страдает онкологическим заболеванием.

Прокуратура Калининского района провела проверку по обращению 73‑летней местной жительницы и ее результаты завершились победой в суде. Об этом сообщила пресс-служба в надзорного ведомства.

В ходе проверки установили, что пенсионерка страдает онкологическим заболеванием. В январе 2026 года женщине выписали рецепт на получение льготного препарата, однако жизненно необходимое лекарство ей так и не предоставили в срок. В итоге петербурженке пришлось приобрести препарат за собственные деньги.

Такое положение дел прокуратура сочла нарушением права на бесплатную медицинскую помощь. Прокурор Калининского района обратился в суд с исковым заявлением, в котором потребовал взыскать понесенные женщиной расходы, а также компенсацию морального вреда.

Требования прокурора удовлетворили в полном объеме. Общая сумма компенсации, присужденной пенсионерке, превысила 140 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали о том, что подростку, пострадавшему в ДТП на Красносельском шоссе, выплатят 500 тыс. рублей компенсации.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)