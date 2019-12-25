Небезопасные условия: в Стрельне могут закрыть пансионат для пенсионеров

Работа пансионата нарушает не только права постояльцев, но и земельное законодательство.

Прокуратура Петродворцового района потребовала прекратить работу частного пансионата для пожилых и маломобильных граждан в поселке Стрельна из‑за серьезных нарушений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пансионат развернули в жилом доме в 1‑м проезде Свободы. Индивидуальный предприниматель организовал там круглосуточное размещение пенсионеров и людей с ограниченной подвижностью. Однако условия, в которых постояльцы получают социальные и медицинские услуги, оказались небезопасными.

Прокурорская проверка вскрыла целый список нарушений санитарно‑эпидемиологических норм. Но проблемы оказались не только в этом: сам земельный участок относится к категории, где вести предпринимательскую деятельность нельзя.

Таким образом, работа пансионата нарушает не только права постояльцев, но и земельное законодательство. Поэтому прокуратура настаивает на его закрытии. Исковое заявление находится на рассмотрении в суде.

Ранее мы сообщали, что прокуратура выявила нарушения в пансионате в Альпийском переулке.

Фото: прокуратура Санкт-Петербурга