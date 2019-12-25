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Прокуратура выявила нарушения в пансионате в Альпийском переулке
Сегодня, 13:09
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Прокуратура выявила нарушения в пансионате в Альпийском переулке

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В ходе проверочных мероприятий установили, что условия проживания постояльцев не соответствуют требованиям безопасности.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите пожилых людей и инвалидов. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 23 октября. 

Индивидуальный предприниматель организовал круглосуточный пансионат в помещении дома в Альпийском переулке, где живут пенсионеры и лица с ограниченными возможностями здоровья. В ходе проверочных мероприятий установили, что условия проживания постояльцев не соответствуют требованиям безопасности.

Прокурор направил в суд исковое заявление, в котором потребовал от бизнесмена устранить нарушения. Фактическое исполнение решения контролируют. 

Ранее на Piter.TV: благодаря прокуратуре петербуржцу компенсируют расходы на льготные лекарства. Мужчина страдает хроническим заболеванием. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: пансионат, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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