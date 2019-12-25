Благодаря прокуратуре петербуржцу компенсируют расходы на льготные лекарства

Он страдает хроническим заболеванием.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению 49-летнего мужчины, который по состоянию здоровья не может самостоятельно отстаивать свои права. Он страдает хроническим заболеванием и нуждается в постоянном приеме лекарства. В рамках государственной социальной поддержки пациенту должны выдавать препарат бесплатно, на льготных условиях. Однако в один из разов медикамент ему не предоставили, и потерпевшему пришлось тратить собственные средства, рассказали 23 октября в надзорном ведомстве.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с городского комитета по здравоохранению суммы, потраченной на покупку лекарственного препарата, и компенсации морального вреда. Требования были удовлетворены.

Ранее на Piter.TV: прокуратура потребовала устранить свалки на территории Ново-Ковалево. На арендованных участках незаконно складируются отходы I-IV классов опасности.

Фото: Piter.TV