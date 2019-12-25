  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура потребовала устранить свалки на территории Ново-Ковалево
Сегодня, 15:01
173
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура потребовала устранить свалки на территории Ново-Ковалево

0 0

На арендованных участках незаконно складируются отходы I-IV классов опасности.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга и специалисты городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности провели проверку по факту образования свалок на территории Ново-Ковалево. 

На арендованных земельных участках незаконно складируются отходы I-IV классов опасности. Правообладатели не имеют лицензий на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению мусора. 

Прокурор внес представления в адрес арендаторов земли, которые в настоящее время находятся на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений контролируют. 

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре ликвидирована свалка на Партизанской улице. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: отходы, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии