Прокуратура потребовала устранить свалки на территории Ново-Ковалево

На арендованных участках незаконно складируются отходы I-IV классов опасности.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга и специалисты городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности провели проверку по факту образования свалок на территории Ново-Ковалево.

На арендованных земельных участках незаконно складируются отходы I-IV классов опасности. Правообладатели не имеют лицензий на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению мусора.

Прокурор внес представления в адрес арендаторов земли, которые в настоящее время находятся на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений контролируют.

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре ликвидирована свалка на Партизанской улице.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга