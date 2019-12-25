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Благодаря прокуратуре ликвидирована свалка на Партизанской улице
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Благодаря прокуратуре ликвидирована свалка на Партизанской улице

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В результате нарушения устранили в полном объеме, а ответственные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды. На участке на Партизанской улице организация допустила длительное хранение строительных и твердых бытовых отходов вне специально отведенных мест накопления, сообщило 9 октября надзорное ведомство.

Прокурор вносил представление руководителю юридического лица с требованием ликвидировать незаконную свалку. В результате нарушения устранили в полном объеме, а ответственные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургской семье с ребенком-инвалидом вернут средства за льготные лекарства. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: прокуратура, свалка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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