Благодаря прокуратуре ликвидирована свалка на Партизанской улице

В результате нарушения устранили в полном объеме, а ответственные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды. На участке на Партизанской улице организация допустила длительное хранение строительных и твердых бытовых отходов вне специально отведенных мест накопления, сообщило 9 октября надзорное ведомство.

Прокурор вносил представление руководителю юридического лица с требованием ликвидировать незаконную свалку. В результате нарушения устранили в полном объеме, а ответственные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургской семье с ребенком-инвалидом вернут средства за льготные лекарства.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга