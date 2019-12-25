Петербургской семье с ребенком-инвалидом вернут средства за льготные лекарства

Мама девочки потратила почти 40 тыс. рублей.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга провела проверку по обращению матери ребенка с инвалидностью. Было установлено, что лечащий врач назначил девочке препарат и выписал рецепт на его получение. Однако ее не обеспечили медикаментом, и женщине пришлось покупать лекарство на свои средства. Она потратила почти 40 тыс. рублей.

Как сообщили в надзорном ведомстве 8 октября, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возмещении стоимости лекарственного препарата и компенсации морального вреда. Требования удовлетворили в полном объеме.

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре Петербурга ООО погасило долг по зарплате в 3,3 млн рублей. Все виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Фото: Piter.TV