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Благодаря прокуратуре Петербурга ООО погасило долг по зарплате в 3,3 млн рублей
Сегодня, 9:44
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Благодаря прокуратуре Петербурга ООО погасило долг по зарплате в 3,3 млн рублей

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Все виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Колпинского района Петербурга провела проверку соблюдения трудового законодательства. У общества с ограниченной ответственностью образовалась задолженность по заработной плате в размере 3,3 млн рублей перед пятью сотрудниками, сообщили в надзорном ведомстве 8 октября. 

Прокурор вносил представление в адрес генерального директора организации, которое рассмотрели и удовлетворили. Все виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а работники получили свои деньги. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская организация задолжала сотруднице почти 1 млн рублей. Женщина обращалась в следственный отдел по Московскому району.

Фото: Piter.TV 

Теги: зарплата, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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