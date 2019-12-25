Благодаря прокуратуре Петербурга ООО погасило долг по зарплате в 3,3 млн рублей

Все виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Колпинского района Петербурга провела проверку соблюдения трудового законодательства. У общества с ограниченной ответственностью образовалась задолженность по заработной плате в размере 3,3 млн рублей перед пятью сотрудниками, сообщили в надзорном ведомстве 8 октября.

Прокурор вносил представление в адрес генерального директора организации, которое рассмотрели и удовлетворили. Все виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а работники получили свои деньги.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская организация задолжала сотруднице почти 1 млн рублей. Женщина обращалась в следственный отдел по Московскому району.

Фото: Piter.TV