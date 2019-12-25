Петербургская организация задолжала сотруднице почти 1 млн рублей

Женщина обращалась в следственный отдел по Московскому району.

Благодаря мерам, принятым следователями Петербурга, сотруднице местной организации вернули заработную плату. Об этом рассказали 7 октября в СК РФ.

В следственный отдел по Московскому району обратилась женщина, заявившая о том, что работодатель должен ей более 870 тыс. рублей. После вмешательства ведомства удалось оперативно восстановить нарушенные трудовые права потерпевшей, а также обеспечить полное погашение задолженности.

За невыплату заработной платы свыше двух месяцев предусмотрена уголовная ответственность. Однако лицо, впервые совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если в полном объеме погасило задолженность по выплате зарплаты, пенсии, стипендии, пособия и иной установленной законом выплаты. Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: после вмешательства следствия работодатель погасил долг по зарплате на 12 млн рублей в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу