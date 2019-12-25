После вмешательства следствия работодатель погасил долг по зарплате на 12 млн рублей в Петербурге

Потерпевшим стал 41 человек.

Петербургские следователи приняли меры, благодаря которым работодатель погасил задолженность по заработной плате в крупном размере.

Как сообщили в СК РФ 6 октября, в следственный отдел по Центральному району обратились сотрудники местной организации с жалобой о невыплате зарплаты на протяжении нескольких месяцев. В рамках расследования уголовного дела было установлено, что потерпевшим стал 41 человек. Они ожидали свыше 12 млн рублей. После вмешательства ведомства работники получили средства.

За невыплату заработной платы свыше двух месяцев предусмотрена уголовная ответственность. Однако лицо, впервые совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если в полном объеме погасило задолженность по выплате зарплаты, пенсии, стипендии, пособия и иной установленной законом выплаты, и если в его действиях не содержится иного состава преступления. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре ООО вернуло петербуржцу более 200 тыс. рублей зарплаты.

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