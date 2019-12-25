Инцидент произошел в одном из сетевых магазинов на Заневском проспекте.

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43‑летней жительницы Петербурга. Женщину обвиняют в покушении на кражу, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел 1 октября в одном из сетевых магазинов одежды и обуви на Заневском проспекте. Петербурженка подобрала комплект вещей — куртку, джинсы, ботинки и сапоги. Общая стоимость выбранных товаров превысила 67 тыс. рублей.

Схема, которую попыталась реализовать женщина, была такой: в примерочной она надела на себя куртку, а остальные вещи убрала в рюкзак. После этого покупательница направилась к выходу, рассчитывая покинуть магазин незамеченной.

Однако план сорвался из-за того, что на одном из товаров остался магнитный датчик. Когда женщина проходила через зону выхода, сработали антикражные ворота и ее поймали. Сейчас уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)