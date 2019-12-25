Юрист объяснила, как государство помогает пожилым людям.

На российской территории действуют особые правила в сфере выплаты пенсии по старости. Она состоит из фиксированной части и той, которая зависит от количества накопленных пенсионных баллов. Старший партнер адвокатского бюро "Яблоков и партнеры", кандидат юридических наук Марина Жирова сообщила журналистам телеканала "360.ru" о том, кому и как начисляются подобные выплаты.

Эксперт заметила, что когда пенсионер, получающий страховую пенсию по старости, достигает 80-летнего возраста, фиксированная выплата увеличивается на 100 процентов.

Речь идет не обо всей пенсии, а именно о той ее части, которая именуется фиксированной выплатой. Например, в 2026 году ее размер составляет около 9500 рублей Соответственно, после достижения 80 лет она будет составлять 19 169 рублей в месяц. Марина Жирова, юрист

Аналогичное повышение для гражданина предусмотрено, если человек получил статус инвалида первой группы. Последнее не суммируется. В том случае, если соответствующая инвалидность уже есть, то по достижении 80-летнего возраста фиксированная часть не будет удваиваться. Юрист добавила, что такой пенсионер получит и еще одну прибавку. Речь идет о пособии по уходу за ним. Заявлений о получении льготы подавать не нужно, так как удвоенная пенсия и выплата придут в привычные даты в автоматическом режиме.

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Фото: Piter.tv