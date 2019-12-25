Олег Басилашвили мечтал сыграть Сталина, но не решился на съёмки.

Олег Басилашвили рассказал, что режиссёр Владимир Бортко предлагал ему сыграть Иосифа Сталина в новом фильме. Народный артист признался, что давно интересовался личностью советского лидера и хотел воплотить его образ на экране. Однако от участия в проекте он отказался из-за возраста.

В разговоре с "КП-Петербург" Басилашвили сообщил, что видел сценарий исторической драмы и счёл его оригинальным. По словам актёра, предложение исполнить роль Сталина поступало от Бортко как раньше, так и во время подготовки картины к съёмкам. Но артисту сейчас 92 года, тогда как советский руководитель умер в возрасте 74 лет, поэтому он решил не браться за эту работу.

Дочь актёра Ксения также отметила в социальных сетях, что отца всегда интересовали характер Сталина и причины его поступков. По её словам, Басилашвили не стал бы оправдывать советского лидера, но и не хотел бы изображать его карикатурно.

В итоге роль Сталина исполнил 62-летний Игорь Миркурбанов. Фильм Владимира Бортко посвящён последним годам жизни советского руководителя. Режиссёр ранее рассказывал, что намерен показать, как окружение перестало понимать лидера, при этом основное внимание в картине уделено самой личности Сталина.

Шестисерийная драма стала первой работой Бортко за последние 10 лет. В конце ноября сериал начнёт выходить на онлайн-платформах, а в декабре его покажут по телевидению.

Фото: КП-Петербург/Артем Килькин