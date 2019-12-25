При этом случай не признали страховым.

Балийские специалисты подтвердили, что 30‑летняя Анастасия из Петербурга скончалась из‑за отравления спиртным. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стала острая алкогольная интоксикация, сообщили 78.ru в страховой компании.

При этом случай не признали страховым. Основанием для отказа послужила прямая связь трагедии с алкогольным опьянением. Известно, что на момент происшествия девушка находилась на острове свыше 120 дней. Тело Анастасии кремировали на Бали, а прах развеяли над океаном.

При этом мать погибшей не верит в версию с отравлением алкоголем. По её словам, спиртное не могло убить дочь так быстро, к тому же та, как врач знала, как действовать при отравлении. Женщина предположила, что Анастасию мог укусить ядовито насекомое.

Ранее стало известно, что жительница Петербурга умерла на отдыхе на Бали после того, как выпила некачественного вина.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)