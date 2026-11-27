Группа UGLI отпраздновала юбилей вместе с петербургскими поклонниками на сцене клуба "Космонавт".

Петербургская группа UGLI выступила с большим сольным концертом в клубе "Космонавт". Музыканты исполнили свои песни, которые зацепили слушателей своими поэтическими текстами и насыщенным аккомпаниментом.

Мы переработали наши перформансы, которые были с нами давно, например, в "Анну Каренину" на наши цыганские песни добавили танцоров, добавили струнный квартет в аранжировке. Вообще идея концерта – показать жизнь человека с самого рождения и до самого конца, и это мы будем передавать через свои песни. группа UGLI

В репертуаре коллектива есть песни, знакомые слушателям по кино, сериалам и театральным постановкам. Среди них – "Дом", "Запомни этот миг" и "Жаль, что за августом не июнь". Большую популярность получила песня "Запомни этот миг", под нее пользователи социальных сетей создали более 500 тысяч видео.

На своем сольном концерте группа отметила юбилей вместе с петербургской аудиторией. Так праздничное выступление собрало вместе музыкантов и слушателей, для которых песни группы уже стали частью личных историй.

Материал подготовили: Анастасия Сорокина и Дмитрий Бутырин для Piter.TV

Фото и видео: Piter.TV