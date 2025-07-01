Эксперт пояснил, что власти украинской столицы не подготовились к зиме.

Водоснабжение на территории Киева зимой сезона 2026-2027 годов будет осуществляться по жесткому графику. Соответствующие данные местным журналистам из издания "Страна" привел глава Деснянской районной администрации украинской столицы Максим Бахматов. Иностранный чиновник пояснил, что речь идет о то, что ресурсы будут у потребителей три часа, затем еще восемь - нет.

Скорее всего, вода в Киеве будет по графику в лучшем случае "три часа есть, восемь нет". Максим Бахматов, глава Деснянской районной администрации Киева

Напомним, что на украинской территории с конца 2025 года начались проблемы с электроснабжением. Это связано с масштабными повреждениями энергетической инфраструктуры. В сфере энергетики киевским режимом объявлен режим чрезвычайной ситуации. Во многих украинских регионах до сих пор местные власти ежедневно вводят как многочасовые графики отключения света, так и аварийные отключения.

В ГД заявили, что киевские власти ведут Украину к банкротству.

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