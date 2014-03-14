В Репино построили более 4,5 километров сетей водоснабжения и водоотведения

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" провели работы на двух участках.

Более 4,5 километров сетей водоснабжения и водоотведения построили в Репино. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по энергетике Петербурга.

Реализация проекта по прокладке новых инженерных сетей повысила надежность и качество услуг водоснабжения и водоотведения для жителей поселка в Курортном районе. Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" провели работы на двух участках. Первый – от существующей сети диаметром 200 миллиметров от Большого проспекта до сети диаметром 160 миллиметров на Песочной улице, где осуществили строительство кольцующей водопроводной сети и водопроводных вводов. На втором участке провели 2 километра хозяйственно-бытовых канализационных сетей от 2-го Лесного переулка до Большого проспекта.

При монтаже водопроводной сети специалисты использовали современные трубы, устойчивые к коррозии и обладающие длительным сроком службы. Для удобства жителей и минимизации ущерба благоустройству работы выполнялись преимущественно закрытым методом прокладки трубопровода без устройства траншей и ограничения автомобильного движения. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

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Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга